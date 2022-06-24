 شركة سيسكو الأمريكية تقرر مغادرة أسواق روسيا وبيلاروس - بوابة الشروق
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شركة سيسكو الأمريكية تقرر مغادرة أسواق روسيا وبيلاروس

أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 يونيو 2022 - 7:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 يونيو 2022 - 7:06 ص

أعلنت شركة "Cisco" الأمريكية المصنعة لمعدات وبرمجيات الشبكات، الانسحاب التدريجي من أسواق روسيا وبيلاروس.
وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم /الجمعة/، أن الشركة الأمريكية اتخذت قرارًا ببدء تقليص منهجي لأعمالها في روسيا وبيلاروس. وأشارت " تاس" إلى أن الشركة الأمريكية تركز حاليا على ضمان حصول الموظفين في روسيا الاتحادية وبيلاروس المتضررين من القرار على الدعم اللازم.
وكانت شركة سيسكو قد أعلنت في مارس الماضي تعليقًا مؤقتًا لمبيعات منتجاتها وتقديم خدماتها في روسيا وبيلاروس بسبب الأحداث في أوكرانيا.

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