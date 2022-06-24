الكرملين: بوتين يعتزم المشاركة في قمة دول منطقة بحر قزوين في تركمانستان

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم المشاركة في قمة دول منطقة بحر قزوين، التي ستعقد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري بعشق آباد عاصمة تركمانستان.

وأكد بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، اليوم /الجمعة/ - "أن الرئيس فلاديمير بوتين ينوي المشاركة في قمة الدول المطلة على بحر قزوين، التي ستعقد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري في العاصمة التركمانستانية".

وأضاف بيسكوف:"أنه من المقرر أن يعقد الرئيس الروسي لقاءات ثنائية خلال القمة".

يُذكر أن الدول المطلة على بحر قزوين، هي 5 دول، روسيا وإيران وتركمانستان وأذربيجان وكازاخستان.