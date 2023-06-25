سمير فرج: موقف بوتين من هجوم قوات فاجنر محير للجميع

أعرب اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن دهشته مما حدث من قوات فاجنر شبه العسكرية ومحاولة دخولها العاصمة الروسية وشعر بالتعجب وبشكل خاص عندما ضرب الكرملين بالطائرة المسيرة الشهر الماضي، وتم منع الطيران في اليوم التالي، ولكن لم يتم إجراء ضد مما حدث وشعر بأنها «مصيبة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن من المعروف أن الدفاع الجوي الروسي ضخم، مستنكرا موقف الرئيس الروسي بوتين السلبي تجاه قائد القوات المرتزقة فاجنر، خاصة وأنه أطلق تصريحات هاجم فيها وزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان بشأن إمداده بالأسلحة والذخيرة.

وأكد أن عدم تحرك بوتين تجاه هذه التصريحات الهجومية، وحادثة الطائرة المسيرة، أعطى الفرصة لما حدث اليوم، منوها أن دخولها مدينة روستوف شيء لا يصدق لأنها ثاني دولة في العالم وأكبر مخزون نووي ولن يؤثر على الجيش الروسي.

وأبدى تعجبه عن حاجة روسيا إلى مثل هذه القوات المكونة من المرتزقة الذين أتوا من السجون، في نفس الوقت الذي تمتلك في موسكو أن أقوى قوات صاعقة وقوات جوية وترتيب جيشها الثاني على العالم.

وذكر أن ما حدث بمثابة ضربة كبيرة لبوتين حتى لغة الجسد الخاصة به، تعطي انطباعا بأنه ليس شخصية بوتين المعتادة، وعدم تحركه ضد هذه المجموعة شبه العسكرية موقف محير للجميع، نافيا أن يكون هناك أي جهات غربية مشتركة أو متآمرة مع قوات فاجنر.

وأعلن قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين عن إصداره أوامر لقواته بالتراجع والعودة لقواعدها لعدم إراقة الدماء، بحسب ما أوردته فضائية العربية في نبأ عاجل لها.