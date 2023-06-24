 حاكم منطقة ليبيتسك الروسية: مقاتلو فاجنر في منتصف الطريق إلى موسكو - بوابة الشروق
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حاكم منطقة ليبيتسك الروسية: مقاتلو فاجنر في منتصف الطريق إلى موسكو

موسكو - د ب أ
نشر في: السبت 24 يونيو 2023 - 9:11 م | آخر تحديث: السبت 24 يونيو 2023 - 9:11 م
وصل مرتزقة مجموعة فاجنر إلى منطقة ليبيتسك الروسية، في منتصف الطريق إلى موسكو، بعد أن انطلقوا من روستوف أون دون في جنوبى روسيا، وفقا للسلطات المحلية.

وقال حاكم المنطقة، إيجور أرتامونوف، على تطبيق تليجرام: "يُنصح السكان بشدة بعدم مغادرة منازلهم والامتناع عن السفر بوسائل النقل".

لكنه قال إن الوضع تحت السيطرة.

وتقع ليبيتسك في منتصف الطريق بين روستوف وموسكو، على بعد حوالي 400 كيلومتر من العاصمة الروسية.

وعلى عكس منطقة فورونيج جنوبا، لم ترد تقارير عن اندلاع قتال.

ومع ذلك، أظهرت مقاطع فيديو شاحنات مائلة في خندق. ويبدو أنه تم إعدادها على عجل كحاجز على الطريق لوقف تقدم طابور قوات فاجنر.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى طرقا قد قطعت وخنادق عميقة يجري حفرها، في محاولات واضحة لوقف تقدم المرتزقة الذين انفصلوا عن مؤسسة الدفاع الروسية.

ولم يتسن على الفور التأكد من صحة مقاطع الفيديو بشكل مستقل.

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