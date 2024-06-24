أخيرًا وبعد طول غياب عاد أحمد رفعت لاعب المنتخب الوطني، للظهور في مقر تدريبات مودرن فيوتشر اليوم الإثنين، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الجونة.

ويواجه فيوتشر نظيره الجونة يوم الخميس المقبل، ضمن الأسبوع 28 من بطولة الدوري الممتاز.

الحساب الرسمي للنادي على منصات السوشيال ميديا قام بنشر عددًا من الصور لعودة أحمد رفعت إلى الفريق وقيامه بمصافحة زملائه ومدربه طلعت يوسف ووليد دعبس رئيس النادي ومدير الكرة هيثم عرابي ووكيله نادر شوقي.

ولا يزال ينتظر رفعت التقارير الطبية النهائية لمعرفة الموعد الرسمي لانضمامه للتدريبات الجماعية والعودة للمشاركة في المباريات مرة أخرى لضمان سلامته.

حسابيًا ظهور أحمد رفعت من جديد في مقر نادي فيوتشر جاء بعد مرور 105 يومًا على الوعكة الصحية التي تعرض لها عقب سقوطه مغشيًا عليه أثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة ليتم إسعافه ونقله إلى المستشفى خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن الأسبوع الـ16 من منافسات الدوري العام، والتي اقيمت يوم 11 من شهر مارس الماضي.