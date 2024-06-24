حماس عن احتمالات اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله: قد تفتح جبهات لا نعلمها

علق نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، على احتمالات اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

وقال في مقابلة مع قناة الجزيرة، نقلها بيان صادر عن الحركة: «إذا وجه الاحتلال نيرانه إلى الشمال، فالجبهة الشمالية متشابكة مع الحدود، مع الأردن ومع سوريا ومع العراق ومع غير ذلك، إذا دخلت إسرائيل إلى ساحة أخرى غير ساحة غزة البعيدة عن كل العالم، ستدخل هناك إلى الشمال براً وبحراً وجواً، فهل تستطيع إسرائيل مواجهة كل هذه التحديات؟».

وأضاف: «إذا دخل الاحتلال الإسرائيلي، وأنا ربما لا أرجح ذلك حسب تقديري وربما أكون مخطئاً، فإن المنطقة على فوهة بركان، ومصالح المنطقة كلها ستكون على صفيح ساخن، وربما تشتعل المنطقة بشكل كامل، ليس فقط الجبهات المفتوحة، ربما تفتح جبهات أخرى لا نعلمها».

وتابع: «نعول على كل الشرفاء في العالم، على كل الأحرار من العرب والمسلمين والدوليين، نعول على النخب السياسية، ونعول على الشعوب، ونعول على هؤلاء الذين خرجوا في الميادين من طلاب ورجال هنا وهناك في كل الساحات، هذا هو الضغط الذي نعول عليه».

وعبر عن أمله في أن يكون هناك فعل حقيقي ملزم للاحتلال، مع التقدم خطوة للأمام في التضامن العربي المشترك والحفاظ على الهوية العربية والحفاظ على المقدرات العربية، وعودة القضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة.

وأشار إلى أن ما يحدث للاحتلال من خلافات داخلية محتدمة تتصاعد يوماً بعد يوم ليست مجرد خلافات على قانون أو بين أفراد المجتمع.

واستكمل: «المجتمع الصهيوني اليوم تتجذر فيه الخلافات السياسية، وأعمق من ذلك هناك فقدان للثقة بالدولة، وفقدان للثقة في المنظومة الحاكمة».

وصرح الحية: «المجتمع الصهيوني يتميز - وإن كان يميل برمته أو في أغلبيته للتطرف والعدوان - بأن الهوية الصهيونية التي جمعتهم على الحماية الشخصية بدأت تتبدد، اليوم الاحتلال يتحدث عن أكثر من نصف مليون إسرائيلي غادروا فلسطين المحتلة منذ السابع من أكتوبر حتى الآن، غادروا بلا رجعة».