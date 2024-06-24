تل أبيب لواشنطن: قد نستخدم أسلحة غير مسبوقة حال الحرب مع حزب الله

أفاد إعلام عبري، اليوم الاثنين، بأن إسرائيل أبلغت حليفتها الولايات المتحدة بأنها قد تستخدم أسلحة لم تستخدمها من قبل في حال نشوب حرب شاملة مع حزب الله في لبنان

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر مطلعة - لم تسمها - أن "إسرائيل بعثت رسالة إلى البيت الأبيض قالت فيها إنها ستستخدم أسلحة لم تستخدمها من قبل مطلقا (لم تحدد طبيعتها) للتعامل مع حرب محتملة مع حزب الله في لبنان، لحسمها سريعا وعدم الانجرار إلى حرب طويلة"، وفقا لوكالة "سما" الإخبارية الفلسطينية.

ولم تحدد القناة الجهة الإسرائيلية التي أرسلت الرسالة أو توقيت إرسالها وكذلك طبيعة الرد الأمريكي عليها.

وهددت إسرائيل في رسالتها، وفق القناة، بأنه إذا لم يرتدع حزب الله قريبا، فلن يكون أمام تل أبيب خيار سوى التحرك العسكري في لبنان.

واعتبرت أنها لن تستطع حسم الحرب في لبنان بدون استخدام أسلحة ومنظومات أسلحة لم تستخدمها من قبل.

وحسب القناة الإسرائيلية، تشعر تل أبيب بأن شحنات الأسلحة تصل من واشنطن "بوتيرة بطيئة مقارنة ببداية الحرب"، قائلة: "توسل الإسرائيليون إلى الأمريكيين قائلين إن تل أبيب تحتاج إلى هذه الشحنات بشدة بسبب مهماتها في الجنوب (غزة)، والحاجة إلى الاستعداد في الشمال (لبنان)".