زعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فاراج: ترامب تعلم مني الكثير

قال زعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فاراج، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "تعلم الكثير" من دراسة خُطَبِه قبل الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الِأمريكية.

وقال فاراج، لقناة "أي تي في" البريطانية مساء أمس الأحد، إنه لا يعتقد أنه يمثل النسخة البريطانية من ترامب، مضيفا: "اعتقد أننا مختلفان تماما، ولكن نفكر بنفس الطريقة في أشياء كثيرة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا).

وتابع فاراج: "لقد تعلم مني (ترامب) الكثير، اعتقد أن الأمر يسير في الاتجاهين... لقد كان يتابع الخطب التي ألقيتها أمام البرلمان الأوروبي لعدة سنوات قبل أن يقرر الترشح".

وقال فاراج، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان ترامب أخبره بذلك: "اعلم أن هذا صحيح". وفاراج مقرب من ترامب ولطالما أشاد به.

وأشار فاراج، مرشح حزب الإصلاح البريطاني عن دائرة كلاكتون على الساحل الشرقي لإنجلترا، قبل قراره الانضمام إلى الحزب في وقت سابق هذا الشهر، إلى أنه يعتزم مساعدة ترامب في حملته الرئاسية هذا العام.