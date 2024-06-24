سفراء مصر والعراق وايران يشاركون في جولة بمطار رفيق الحريري الدولي

شارك سفراء مصر والعراق وايران والهند في جولة بمطار رفيق الحريري الدولي، والتي دعا إليها وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور علي حمية، وذلك حسبما أفادته فضائية «الحدث العربية» في خبر عاجل لها.

وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، صباح الاثنين، تأتي الجولة ردًا على الادعاءات الكاذبة التي وردت في صحيفة «تلجراف» البريطانية، بشأن تخزين حزب الله صواريخه في المطار.

ووصل إلى المطار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، صباح اليوم، للمشاركة في الجولة، إلى جانب وزير الأشغال والمدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، وقائد جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري، وقادة الأجهزة الأمنية والإدارية العاملة في المطار.

وقال المكاري، في تصريحات لفضائية «MTV» اللبنانية: «المطار مرفق عام يعني جميع اللبنانيين وهو صورة لبنان ونحن على أبواب صيف واعد للاغتراب.. لذلك فإنّ نيات مقال (تلجراف) واضحة جدًّا».

ونفى إمكانية تخزين حزب الله صواريخ في مكان يدخل إليه سفراء العالم، مضيفًا: «هناك سخافة واضحة في المقال ولكن نخشى أن يؤثّر الأمر سلباً على الموسم وعلى حياة اللبنانيين، وأعتقد أنّ كلّ هذا في سياق الحرب النفسيّة».