أمير قطر يؤكد لرئيس وزراء هولندا مواصلة الوساطة لوقف الاقتتال بغزة

عقد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء المملكة الهولندية مارك روته، جلسة مباحثات رسمية، وذلك في مقر رئاسة الوزراء بينن هوف في مدينة لاهاي اليوم.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، رحب رئيس الوزراء الهولندي في بداية الجلسة بأمير قطر والوفد المرافق، وبالزيارة الرسمية الأولى إلى مملكة هولندا، التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين، متطلعا إلى العمل سويًا لتعزيز التعاون المتبادل والدفع بالعلاقات إلى مستويات أرحب.

وأشاد رئيس الوزراء الهولندي بالدور الكبير لأمير قطر من خلال وساطتها المحورية الهادفة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

من جانبه، عبّر أمير قطر عن بالغ الشكر لرئيس الوزراء الهولندي، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأكد أهمية الزيارة في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، متطلعا إلى أن تسهم نتائجها في توطيد علاقات التعاون الاستراتيجية في شتى المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

كما أكد موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حل الدولتين.

وأشار إلى «استمرار العمل على مسارات الوساطة الدبلوماسية الرامية لوقف الاقتتال الدائر في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة».

كما بحث الجانبان خلال الجلسة أوجه التعاون، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.