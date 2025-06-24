محافظ الشرقية: 6 ملايين جنيه لرفع كفاءة الشوارع الداخلية في كفر صقر ضمن الخطة الاستثمارية

قال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إنه تم رصد 6 ملايين جنيه لتنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة كفر صقر؛ وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

من جانبه، أوضح الدكتور جلال عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة كفر صقر، أنه جارى تنفيذ أعمال الرصف بشارع السينما بحي النصر بطول 350 متر، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية بتكلفه إجمالية 6 ملايين و800 ألف جنيه.

أشار رئيس مركز ومدينة كفر صقر، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الرصف للطريق بطول 280 مترا، وجارى الانتهاء من باقي المسافة، و تذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذه لسرعة الإنتهاء من الأعمال ودخوله الشارع الخدمة.