المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 516 شهيدا خلال محاولتهم الحصول على مساعدات منذ 27 مايو

أعداد الشهداء والمصابين والمفقودين من السكان المدنيين المًجوَّعين الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولتهم الحصول على الغذاء من (مصائد الموت) مراكز المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية منذ بدء عملها بتاريخ 27 مايو الماضي.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أعداد الشهداء والمصابين والمفقودين من السكان المدنيين المًجوَّعين الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولتهم الحصول على الغذاء من (مصائد الموت) مراكز المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية منذ بدء عملها بتاريخ 27 مايو الماضي.

وقال المكتب في بيان، إن العدد الإجمالي للضحايا 516 شهيدًا، و3799 جريحًا و39 مفقودًا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر ميدانية وطبية في قطاع غزة بأن حصيلة القصف الإسرائيلي منذ فجر الثلاثاء بلغت 73 شهيدًا.

وأغلب هؤلاء الشهداء سقطوا أثناء انتظارهم قبالة مراكز توزيع المساعدات.

يأتي هذا في وقت قال فيه مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء إن استخدام الغذاء سلاحا ضد المدنيين في غزة يشكل جريمة حرب، في أقوى تصريحات له حتى الآن بشأن نموذج توزيع المساعدات الذي تديره مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.