اعتمد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث بلغت نسبة النجاح 78.81%.

وأوضح الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن نسبة النجاح في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للصم وضعاف السمع بلغت 100%، بينما سجلت شهادة التعليم الأساسي المهني نسبة نجاح قدرها 78.1%، كما حققت التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية نسبة نجاح كاملة بلغت 100%.

وأشار جارح، إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 17,331 طالبًا وطالبة من المنتظمين، ونجح منهم 13,658 طالبًا.

من جهته، كشف المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أنه سيتم تنظيم احتفالية كبرى الأسبوع المقبل لتكريم الطلاب المتفوقين، وعددهم 37 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك تقديرًا لتفوقهم وتحفيزًا لهم على الاستمرار في التميز العلمي.