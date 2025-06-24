الإسماعيلية تنهي أزمة تسريب المياه في نفق جمال عبد الناصر وتعيده للخدمة بكامل طاقته

أنهت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية أعمال معالجة تسريب المياه الجوفية في نفق جمال عبد الناصر، بعد أن ظهرت المشكلة مؤخرًا وأثرت على سلامة طبقة الرصف وانسيابية الحركة المرورية.

وأصدر اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، توجيهاته بسرعة إنهاء أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، والتعامل العاجل مع مشكلات البنية التحتية، وفي مقدمتها نفق جمال عبد الناصر.

وبناءً على التشخيص الهندسي للحالة، تقرر تنفيذ إجراءات فنية عاجلة لوقف تسريب المياه، أعقبها تنفيذ المعالجة الكاملة، التي شملت إعادة تأهيل النفق، وإعادة رصفه، وتركيب أغطية شبكية للفتحات الجانبية (الجريللات)، إلى جانب استكمال التخطيط المروري اللازم لضمان انسيابية الحركة.

ويعمل النفق حالياً بكامل طاقته واتساعه بعد انتهاء كافة الأعمال المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع اتخاذ جميع إجراءات السلامة، والتي تطلبت غلق النفق جزئيًا خلال فترات التنفيذ، وإجراء تحويلات مرورية مؤقتة لتفادي الزحام.