إيران: شرعنا بتقييم أضرار المنشآت النووية وخطّطنا لتفادي انقطاع العمل

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• رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قال إن الاستعدادات لعمليات الإصلاح كانت مخططة لها مسبقاً..

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، إن بلاده وضعت خططاً لتفادي انقطاع سير العمل بالمنشآت النووية، وأنها شرعت بتقييم حجم الأضرار.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بعد ساعات على الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب.

وأوضح إسلامي أن الهيئة تقوم حاليا بتقييم حجم الأضرار الناجم عن الهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت أصفهان ونطنز وفوردو.

وأكد أن الاستعدادات لعمليات الإصلاح كانت مخططة لها مسبقاً.

وفجر الأحد، شنت الولايات المتحدة ضربات جوية على منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، وذلك عقب تقديم واشنطن دعماً عسكرياً واستخبارياً ولوجستياً للعدوان الإسرائيلي على إيران.

وفي 13 يونيو شنت إسرائيل - بدعم أمريكي - عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت الأخيرة بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ بالستية، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

وفجر الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وبعد ساعات أعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على الاتفاق.