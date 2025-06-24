3 أرقام تاريخية لـ وسام أبو علي بعد هاتريك الأهلي ضد بورتو

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حقق وسام أبو علي رقمًا تاريخيًا وذلك خلال مباراة الأهلي ضد بورتو التي تجمع بين الأهلي وبورتو اليوم لحساب دور مجموعات كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي اليوم ضد بورتو، لحساب الجولة الثالثة من كأس العالم للأندية، على ملعب «ميتلايف».

وشهدت مباراة الأهلي وبورتو اليوم تسجيل وسام أبو علي مهاجم الأحمر، 3 أهداف (هاتريك)، ليبصم بذلك على رقم تاريخي.

وبات بذلك وسام أبو علي هو أول لاعب عربي يسجل هاتريك في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، بنظامها الجديد، والثاني بشكل عام، بعد جمال موسيالا، نجم بايرن ميونخ، خلال مواجهة أوكلاند سيتي، الذي انتهى بنتيجة (10-0).

كما أصبح وسام أبو علي أول لاعب في تاريخ مشاركات الأهلي يسجل هاتريك ببطولة كأس العالم للأندية، بشكل عام.

وكذلك صار وسام أبو علي أول لاعب فلسطيني في التاريخ يسجل هدفًا ببطولة كأس العالم للأندية.