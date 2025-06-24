سلام فياض يعبر عن تضامن لبنان مع دولة قطر وإدانته الشديدة للهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية

بحث أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، الثلاثاء، العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها.

يأتي ذلك خلال استقبال أمير قطر لسلام في مكتبه بالدوحة وفق بيان للديوان الأميري القطري.

وذكر البيان، أنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها، كما تم تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودولياً".

وأشار، إلى أن سلام أعرب خلال اللقاء، عن "تضامن لبنان مع دولة قطر وإدانته الشديدة للهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية والذي يعتبر انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وشدد سلام على رفض بلاده "القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة".

كما عبر رئيس الوزراء اللبناني عن "بالغ الشكر للشيخ تميم ولدولة قطر حكومة وشعباً على مواقفها الداعمة للبنان ومساعدته خلال المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة".

ومساء الاثنين، أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني بدء عملية عسكرية تحت اسم "بشائر الفتح"، استهدفت بصواريخ قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، ردا على استهداف الولايات المتحدة فجر الأحد منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان.

فيما قالت قطر، إن صاروخا إيرانيا واحدا من أصل 18 أطلقوا على دفعتين، سقط في قاعدة "العديد" الأمريكية، بينما تم إسقاط الصواريخ الأخرى في البحر.

وتشهد المنطقة منذ 13 يونيو الجاري، تصعيدًا خطيرًا، إذ تهاجم تل أبيب منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين في إيران، بينما ترد طهران بقصف مواقع عسكرية واستخباراتية إسرائيلية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في الجانبين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.