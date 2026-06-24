وفا: إصابة 4 فلسطينيين واقتلاع 60 شجرة في هجوم للمستعمرين جنوب الخليل

أصيب أربعة فلسطينيين بجروح ورضوض وحالات اختناق، اليوم الأربعاء، جراء هجوم نفذه مستعمرون على مساكن المواطنين وأراضيهم في بلدة يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية، كما أقدموا على تكسير واقتلاع نحو 60 شجرة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، لـ"وفا"، إن "مستعمرين مدججين بالسلاح، هاجموا منازل المواطنين وأراضيهم في منطقتي واد الرخيم وخلة الحمص جنوب يطا، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح وكدمات وحالات اختناق جراء رشهم بغاز الفلفل، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى يطا الحكومي".

وأضاف أن "المستعمرين اقتلعوا 40 شجرة زيتون و20 شجرة حرجية تعود ملكيتها للمواطن جبريل رومي، كما أغلقوا الطريق الرابط بين خلة الحمص وواد الرخيم".