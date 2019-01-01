الأوقاف: 23 مليون جنيه إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي بالمديريات

بلغ إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي بمديريات الأوقاف الإقليمية بالمحافظات (23.715.000) جنيه حتى اليوم، كما تم توصيل ما يزيد على 20 صكًّا عن طريق خدمة توصيل الصكوك للمنازل في ثاني أيام تطبيق خدمة التوصيل لصكوك الأضاحي الذي تنفذه وزارة الأوقاف.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، أن مديرية أوقاف المنيا حققت الـ (500) صك لأول مرة في تاريخ المشروع.

كما قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة صرف مكافأة قدرها 15 ألف جنيه للقائمين على المشروع بالمديرية من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، على أن يقدم مدير المديرية كشفًا بأسماء المشاركين ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.

وأشار البيان إلى أن مديريات أوقاف القاهرة والجيزة والإسكندرية حققت المراكز الثلاثة الأولى في توزيع صكوك الأضاحي.

وكانت وزارتا الأوقاف والتموين قد وقعتا في وقت سابق اليوم بروتوكول تعاون لتوفير نحو خمسة آلاف رأس من البقر بواقع نحو 800 طن صافي لحوم أضاحي توزع على 800 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية ، قابلة للزيادة إلى ألف طن للتوزيع على مليون أسرة، وذلك في إطار مشروع صكوك أضاحي الأوقاف التي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية في ضوء مشروع (حياة كريمة).