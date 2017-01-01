قال هشام عبد المنعم، مدير قطاع المجمعات الاستهلاكية، إن الدولة وفرت جميع السلع الغذائية في المجمعات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وأكد في تصريحات لفضائية «Dmc»، مساء الجمعة، أن اللحوم متوفرة بكميات كبيرة في المجمعات الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تضخها صباحًا ومساءً.



وأشار إلى أن سعر كيلو اللحم السوداني البقري 85 جنيهًا، والضاني السوداني 90 جنيهًا، والضاني البلدي 100 جنيه، و65 جنيهًا لكيلو اللحم المجمد البرازيلي، و37 جنيهًا لكيلو الدجاج، مؤكدًا أن تلك الأسعار أقل من السوق.



ولفت إلى أن المجمعات الاستهلاكية متوفر بها بقالات؛ متاح لديها تخفيضات تصل لـ25%.





