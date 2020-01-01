الكرملين يؤكد التزام روسيا الكامل بنزع السلاح في الفضاء

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، التزام روسيا الكامل بنزع السلاح في الفضاء.

وجاءت تصريحات بيسكوف - وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم - تعليقا على مزاعم قيادة الفضاء الأمريكية بشأن اختبارات روسيا لأسلحة فضائية مضادة للأقمار الصناعية.

وقال بيسكوف: "تعلمون أن روسيا كانت وستظل ملتزمة دائمًا بنزع السلاح الكامل من الفضاء وعدم نشر أي نوع من الأسلحة هناك".

وعندما سئل عما إذا كان الكرملين سيرد على أي حال على مثل هذه الاتهامات، أعرب بيسكوف عن اعتقاده بأن هذا يجب أن يكون قرارًا من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية.

وكانت قيادة الفضاء الأمريكية قد أفادت يوم الخميس بأن روسيا حقنت في منتصف يوليو جسمًا جديدًا في مدار من القمر الصناعي كوزموس 2543 وأطلقته بالقرب من قمر صناعي روسي آخر.

واتهم مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للأمن الدولي وحظر الانتشار النووي كريستوفر فورد، روسيا بالسعي لتقييد القدرات الأمريكية.