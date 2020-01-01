عضو لجنة التفاوض لسد النهضة: تصريحات الخارجية الإثيوبية الأخيرة غريبة ومستفزة

علق الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض عن سد النهضة، على تصريحات وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الرغبة في الوصول لاتفاق غير ملزم حول سد النهضة، قائلًا: «مش لاقي تفسير لحالة الانقلاب الشديدة بعد اتفاق قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الجمعة: «تصريحات الخارجية الإثيوبية غريبة ومستفزة»، متسائلًا في نبرة تعجب: «هل يرغبون في دفع مصر للانسحاب من المفاوضات؟».

وأشار إلى أنه كلما تم بناء اتفاق بشأن سد النهضة، يسعى الجانب الإثيوبي إلى هدمه في آخر لحظة، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن فريق التفاوض المصري كان ينتظر مخاطبة الاتحاد الإفريقي بشأن استئناف المفاوضات في أطر جديدة، معقبًا: «الجانب الإثيوبي بيهد الأسس اللي كنا هنبدأ بها المفاوضات».

وعن مدى مصداقية تصريحات الخارجية الإثيوبية وإمكانية أن تكون غير حقيقية، عقب قال لجنة التفاوض عن سد النهضة: «من معرفتي بالإثيوبيين؛ لا استبعد أن يكون هذا الكلام قد قيل».

وعن تصريح وزير الخارجية الإثيوبي «النيل لنا»، عقب «الظواهري»: «كلام لا يقال من سياسي»، لافتًا إلى أن الجانب الإثيوبي دائمًا ما يعطي وعودًا وهمية في مفاوضات سد النهضة.

وأعلنت الخارجية الإثيوبية، اليوم الجمعة، أن بلادها ترغب في اتفاق غير ملزم حول سد النهضة، مضيفة أنها «لا تريد اتفاقًا يكبلها ويقيد حركتها».