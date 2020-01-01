روسيا: قانون تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية يدخل حيز التنفيذ

دخل قانون يسهل الحصول على الجنسية الروسية حيز التنفيذ اليوم الجمعة، حيث يتضمن عدم ضرورة الاستغناء عن الجنسية الأصلية للمتقدم للحصول على جنسية الاتحاد الروسي.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن القانون يقلل المدة الزمنية، التي يجب على المتقدم قضاؤها في روسيا للحصول على الجنسية، ويسمح بتقديم طلب الحصول على الجنسية الروسية دون شرط التخلي عن الجنسية الأصلية، كما يلغي شرط الإقامة لمدة ثلاث سنوات على الأقل في روسيا وتأكيد وجود مصدر دخل قانوني للمواطنين عديمي الجنسية، الذين كانوا يحملون جنسية الاتحاد السوفيتي السابق، والذين يعيشون في أحد بلدان الجمهوريات السوفيتية السابقة دون أن يحصلوا على جنسية تلك الجمهوريات بعد الانهيار.

ويشمل القانون أيضا المتزوجين من روس أو روسيات ويعيشون في روسيا ولديهم أطفال منهم، بالإضافة للأجانب الذين يملك أحد والديهما الجنسية الروسية ويعيش في البلاد.

يذكر أنه تم أيضا تعديل قانون العمل، بحيث يتيح التقدم للحصول على الجنسية لخريجي الجامعات الروسية، وتخفيض مدة الانتظار من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع - في وقت سابق - على مرسوم يتعلق بتبسيط الإجراءات للمواطنين الأجانب أو عديمي الجنسية للحصول على الجنسية الروسية.