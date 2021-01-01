السيطرة على حريق المركب النيلي بكورنيش الجيزة

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سيطرت قوات الحماية المدنية في الجيزة، على حريق مركب نيلي في شارع النيل السياحي.

وأغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة شارع النيل السياحي بمحيط حريق الباخرة السياحية وأسفل كوبري الجامعة، وحولت الخدمات المرورية الطريق باتجاه نفق النهضة ثم السير في شارع شارل ديجول أو العودة مرة أخرى لشارع النيل السياحي عقب المرور من نفق النهضة.

وتمكنت وحدات الدفاع المدني في الجيزة من محاصرة ألسنة النيران، وتستكمل وحدات الدفاع المدني عمليات الإطفاء للسيطرة على الحريق تماما وإجراء عمليات التبريد.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بعدد من سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، إضافة إلى الدفع بلنشات إطفاء في النيل لمحاولة محاصرة النيران ومنع امتدادها.