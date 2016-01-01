 أولمبياد طوكيو .. نور حسين تخسر بصعوبة من بطلة تركيا في التايكوندو - بوابة الشروق
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أولمبياد طوكيو .. نور حسين تخسر بصعوبة من بطلة تركيا في التايكوندو

علي البحيري
نشر في: السبت 24 يوليه 2021 - 7:05 ص | آخر تحديث: السبت 24 يوليه 2021 - 7:17 ص

خسرت نور حسين لاعبة منتخب مصر للتايكوندو بعد الهزيمة من رقية يولدريم بطلة منتخب تركيا في منافسات وزن -49 كجم دور الـ16 بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقدمت نور حسين المصنفة الرابع عشر مباراة قوية أمام التركية رقية يولدريم المصنفة الثالثة وخسرت في اللحظة الاخير بفارق نقطة وحيدة بنتيجة 21-20.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.


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