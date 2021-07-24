الأردن: المتسللون من أراضينا إلى إسرائيل يحملون جنسيات أجنبية

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم السبت، أن الأشخاص المقبوض عليهم بعد تسللهم إلى إسرائيل، من جنسيات أجنبية، وأكدت متابعتها لـ"حيثيات الموضوع".

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله الفايز في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)،إن الأشخاص الذين تسللوا عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل جميعهم من حملة الجنسيات الأجنبية، وليس من بينهم أي مواطن أردني.

وأضاف الفايز أن الجهات الأردنية المختصة تتابع حيثيات الموضوع.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 5 أشخاص، قال إنهم تسللوا من داخل الأراضي الأردنية.