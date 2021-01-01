 شائعة وفاة دلال عبد العزيز.. رامي رضوان يناشد وسائل الإعلام بإعلاء الإنسانية قبل السبق الصحفي في أخبار الوفاة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شائعة وفاة دلال عبد العزيز.. رامي رضوان يناشد وسائل الإعلام بإعلاء الإنسانية قبل السبق الصحفي في أخبار الوفاة

الفنانة دلال عبد العزيز
الفنانة دلال عبد العزيز

نشر في: السبت 24 يوليه 2021 - 2:45 ص | آخر تحديث: السبت 24 يوليه 2021 - 2:46 ص

نفى الإعلامى رامى رضوان الشائعات المتداولة عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.

ونشر رضوان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك منشورا قائلا: "بكل هدوء انا رقمي مع طوب الارض، ومافيش رئيس تحرير ماعوش تليفوني ومايعرفنيش شخصيا، وتقريبا مافيش صحفي ماعوش تليفوني، باي منطق او عقل او انسانية او مهنية ينزل خبر زي ده بدون تحقق؟! جنسه ايه ودماغه فيها ايه اللي قرر ينزل إشاعة ملعونه زي دي؟ طب راعوا الظروف المؤلمة اللي عايشنها بقالنا شهور دلوقتي".
وأضاف: "طب راعوا ضميركم، طب راعو مهنيتكم، طب راعوا انسانيتكم، طب راعوا اي حاجة، انا قلت قبل كده وهقولها تاني ويا رب تحوأ المره دي
خلوا الإنسانية والضمير الإنساني والصحفي يسبق "اللهث" وراء السبق واللايك والشير في كل ما يخص ارواح الناس..وفي اي خبر".

 

 

 

 

 


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