وزير الطاقة اللبناني: توقيع اتفاقية لاستيراد مليون طن وقود من العراق مقابل خدمات

قال وزير الطاقة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ريمون غجر، إنه وقع اتفاقية مع الحكومة العراقية لاستيراد مليون طن من الوقود لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.



وأضاف غجر -في تصريح فور عودته للبنان اليوم، قادما من العراق- أن الاتفاقية تنص على إمداد لبنان بالوقود العراقي مقابل خدمات لم يحددها الوزير، مؤكدا أن الاتفاقية تغطي احتياجات كهرباء لبنان لمدة 4 أشهر كاملة.



كان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أكد -أمس- أن إجراءات حل أزمة نقص الكهرباء والوقود اللازم للمنشآت السياحية ستكون قيد التنفيذ خلال يومين، لافتا إلى توجه وزير الطاقة اللبناني اليوم مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للعراق لتوقيع اتفاقية استيراد الوقود لحل أزمة الكهرباء في لبنان.