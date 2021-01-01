السورية ظاظا أصغر مشاركة في أولمبياد طوكيو تودع منافسات تنس الطاولة

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ودعت اللاعبة السورية المعجزة هند ظاظا منافسات فردي السيدات في تنس الطاولة من الجولة التمهيدية، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

وجاء ذلك بعدما خسرت أمام اللاعبة النمساوية جيا ليو بنتيجة أربع أشواط نظيفة، في المباراة التي إستغرقت 22 دقيقة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: “4 – 11، 9 – 11، 3 – 11، 5 – 11”.

وتعد هند ظاظا هي أصغر رياضية مشاركة في هذه الدورة الأولمبية بعمر 12 سنة، وصعدت إلى هذه الدورة بفضل حصولها على ذهبية بطولة غرب آسيا.

ويشارك 5 لاعبين سوريين إلى جانب هند ظاظا في أولمبياد طوكيو وهدفهم نحو تحقيق ميدالية رابعة في تاريخ سوريا خاصة وأن الإنجاز الأخير مر عليه نحو 17 عام.