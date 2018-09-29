تولوكا يفوز على سانتوس لاجونا في الدوري المكسيكي

فاز فريق تولوكا على ضيفه سانتوس لاجونا 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما فجر اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المكسيكي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز تيخوانا على كلوب أمريكا 2 - 0، وتيجريس أونال على أطلس بذات النتيجة، وتعادل كروز أزول مع بوبيلا 2-2.

وسجل هدفي تولوكا ليوناردو فرنانديز في الدقيقة 11 من ركلة جزاء وجوردن سييرا في الدقيقة 26، فيما سجل هدف سانتوس لاجونا هوجو رودريجيز في الدقيقة 76.

ورفع تولوكا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف مونتيري، المتصدر، فيما توقف رصيد سانتوس لاجونا عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.