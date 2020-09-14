مسؤول عراقي: حفر 92 بئرا نفطيا في البلاد

أفاد مسؤول بارز بوزارة النفط العراقية مساء اليوم الأحد بإنجاز عمليات حفر وإستصلاح 92 بئرا نفطيا خلال العام الحالي في حقول نفطية بمناطق مختلفة من البلاد.

وقال باسم عبد الكريم المدير العام لشركة الحفر العراقية في بيان صحفي إن "العاملين في شركة الحفر العراقية أنجزوا اليوم حفر بئرين نفطين في حقلي مجنون والزبير، ليكون إجمالي ما أنجزته الشركة من حفر وإستصلاح 92 بئرا نفطيا خلال العام الجاري في مناطق وسط وجنوب وشمالي العراق".

وذكر"أن عمليات الحفر والإستصلاح تمت لصالح شركات الإستخراج الوطنية والعالمية في الحقول النفطية العراقية".

وأوضح أن الشركة وبالتعاون مع شركة هالبيرتون الأمريكي تعمل على حفر 43 بئرا نفطية في حقل مجنون لحساب شركة نفط البصرة.

كان وزير النفط العراقي أحسان عبد الجبار قد أعلن اليوم الأحد عن بدء خطوات زيادة الطاقات الإنتاجية للعراق من النفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا بنهاية العام 2027 بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة في العراق.