استمرار تسجيل إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم الأحد، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي إيران، سجلت السلطات الصحية 8 آلاف و 831 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 حالة وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 7 ملايين و328 ألفا و 153 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 141 ألفا و684 حالة وفاة .

وفي هونج كونج، سجلت السلطات الصحية 4 آلاف و250 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و321 ألفا و993 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و 469 حالة وفاة.

وفي بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 430 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليونين وألفا و 775 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 29 ألفا و 266 حالة وفاة.

وسجلت السلطات الصحية في النمسا، 6 آلاف و965 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 4 ملايين و687 ألفا و 113 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و999 حالة وفاة.

وفي التشيك، سجلت السلطات الصحية 953 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3 ملايين و968 و 133 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 40 ألفا و387.

وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 303 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 983 ألفا و622 فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و 954 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 51 ألفا و208 إصابات جديدة و77 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 20 مليونا و660 ألفا و65 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 176 ألفا و875 حالة وفاة.

وفي اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 148 ألفا و435 إصابة جديدة و200 حالة وفاة خلال الاسبوع الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و210 ألفا و771 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و707 حالة وفاة.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 35 ألفا و945 حالة إصابة و107 حالات وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالي وفيات بلغ 198 ألفا و552 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليونا و 243 ألفا و150 حالات إصابة.

وفي قبرص، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 10 ألاف و152 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة بلغ 532 ألفا و940 ألف حالة، كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 1099 حالة بعد تسجيل 13 حالات وفاة على مدار أمس.

وفي كينيا، تم تسجيل 81 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 337 ألفا و242 حالات والوفيات إلى 5670 حالة.

وفي أذربيجان سجلت السلطات الصحية 333 إصابة وحالتي وفيات حيث بلغت حصيلة الإصابات 796 ألفًا و 474 إصابة والوفيات إلى 9735 حالة.

وفي كوبا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 96 إصابة، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليون و107 آلاف و407 إصابات، ولم تسجل السلطات أي حالة وفاة جديدة، لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 8 آلاف و529 حالة وفاة.

وفي تشيلي، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 7 آلاف و546 إصابة و29 حالة وفاة، وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و185 ألفا و247 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 59 ألفا و332 حالة وفاة.

وفي صربيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 3 آلاف و472 إصابة و9 حالات وفاة. وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليون و83 ألفا و861 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 16 ألفا و215 حالة وفاة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2720 إصابة و3 حالات وفاة، وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و651 ألفا و651 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 35 ألفا و914 حالة وفاة.