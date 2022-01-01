جنوب إفريقيا تفوز على المغرب وتحقق لقب كأس الأمم للسيدات

توج منتخب جنوب أفريقيا ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للسيدات، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره المغربي 2 /1، في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت اليوم السبت في المغرب.

وتقدم منتخب جنوب أفريقيا في الدقيقة 63 عن طريق هيلدا ماجايا، قبل أن تضيف اللاعبة ذاتها الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 80 سجلت روزيلا أيان هدف المغرب الوحيد.

يذكر أن منتخبات جنوب أفريقيا (الفائز باللقب) والمغرب (الوصيف) وزامبيا صاحبة المركز الثالث ونيجيريا الرابع، قد ضمنت تأهلها لمنافسات كأس العالم للسيدات المقرر إقامتها في أستراليا ونيوزيلندا العام المقبل.