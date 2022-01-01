تجديد حبس متهم بهتك عرض والدته في الإسكندرية

قرر قاضي المعارضات في الاسكندرية، مساء السبت، حبس شخص يدعى، "ك.م.ع"، 21 عامًا، عاطل، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بهتك عرض والدته، أثناء تواجدهما في محل سكنهما، الكائن في نطاق دائرة القسم.

وقررت النيابة العامة إجراء تحليل المخدرات للمتهم، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، وسؤال شهود العيان من الأسرة إن وجدوا في المنزل أثناء الواقعة.

وتلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، إخطارا يفيد قيام شخص بالتعدي على والدته، وهتك عرضها بالقوة، داخل الشقة محل مسكنهما.

وجاء بالتحقيقات الأولية أنه وعقب عودة المتهم ليلًا كان متعاطيًا للمواد المخدرة، وبحوزته سلاح أبيض، وتعدى على والدته وهتك عرضها، بالقوة، فقامت بتحرير محضرًا إداريًا بالواقعة.

وبتقنين الإجراءات وضبط المتهم واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 21949 لسنة 2022 جنح قسم شرطة الدخيلة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.