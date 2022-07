جامعة القاهرة تشارك في الملتقى الدولي للجامعات والمنح والتدريب

تشارك جامعة القاهرة، في فعاليات المعرض والملتقى الدولي للجامعات والمنح والتدريب EDU GATE، تحت رعاية وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالشراكة مع اتحاد الجامعات العربية، خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس القادم، وذلك في إطار جذب الطلاب المصريين والأجانب للالتحاق ببرامجها، وتأكيد مواكبتها لأحدث النظم والبرامج التعليمية التي تتفق مع المعايير العالمية في مختلف التخصصات، والتوعية بالتخصصات والبرامج الدراسية الواعدة في سوق العمل المحلية والدولية، وإتاحة فرص تعليمية أكبر بها.



وأوضح الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، أن المعرض والملتقى الدولي للجامعات والمنح والتدريب EDU GATE يساعد الطلاب على تحديد دراستهم الجامعية ومستقبلهم من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على برامج الجامعات ونظم الدراسة بها، وإمكانية التواصل مع ممثلي هذه الجامعات، بالإضافة إلى عقد العديد من المحاضرات والندوات التعريفية بالبرامج الدراسية المُتاحة.



وأكد المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، أن الجامعة تقدم نموذجًا لنظام التعليم الجامعي العالمي المتميز ودخلت عصر جامعات الجيل الرابع من خلال مواكبة أحدث نظم التعليم التي تقوم على المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات المحلية والدولية، وعقد اتفاقيات درجات علمية مشتركة مع جامعات أجنبية وعالمية مرموقة، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير كليات لوظائف المستقبل، ومن أهمها إنشاء أول كلية للدراسات العليا للنانو تكنولوجي في مصر والشرق الأوسط، بالإضافة إلى مشروع إنشاء عدة كليات بجامعة القاهرة الدولية، من بينها كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء، وكلية علوم الطاقة الجديدة والمتجددة، وكلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت، وأكاديمية للطيران.



وأشار المستشار الإعلامي، إلى أن جامعة القاهرة خلال مشاركتها في EDU GATE تعرض البرامج الدراسية بها وخاصة التي تم استحداثها؛ موضحًا أن الجامعة استحدثت وطورت نحو 307 برامج دراسية بالمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا في عدد من الكليات بنظام الساعات المعتمدة والتعليم الإلكتروني المدمج والنظام الأوروبي وفق المعايير العالمية واحتياجات سوق العمل وتوجهات الدولة، حيث استحدثت ما يزيد على 225 برنامجًا دراسيًا، وطورت نحو 82 لائحة وبرنامج، ومن بينها أول برنامج بكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني، وأول بكالوريوس في الذكاء الاصطناعي، وأول دبلوم في الإعلام الرقمي والأمن السيبراني، وأول برنامج ماجستير مهني في ريادة الأعمال، وأول ماجستير في اقتصاديات التنمية، مؤكدًا اهتمام الجامعة بالتوسع في برامج التخصصات الحديثة والبينية ووظائف المستقبل بما يلبي احتياجات الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل العالمية بدرجة كبيرة من الكفاءة والتميز.