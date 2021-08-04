منظمة بريطانية تدعو الحكومة لاستثمار أكبر بالبنية التحتية للشحن والنقل



قال خبراء بصناعة النقل، إنه يجب على الحكومة البريطانية أن "تتسم بالشجاعة" وتوسع من ساحات انتظار الشاحنات لتوفير حل طويل الأمد للتكدس المروري في مقاطعة كنت بجنوب شرق إنجلترا، بدلا من نهج "الترقيع" المستخدم حاليا.



ووفقا لوكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء، ذكرت منظمة "راك" للأبحاث والسياسات في مجال النقل أن الطوابير الطويلة التي امتدت لأميال في الأيام القليلة الماضية حول ميناء دوفر، ما أربك خطط سفر آلاف المواطنين خلال الصيف، هي "دليل صارخ على مدى هشاشة روابطنا القارية عبر القنال (الإنجليزي)".



ودعت المنظمة البحثية للاستثمار في توفير مزيد من ساحات الانتظار للشاحنات بمرافق للسائقين بدلا من اعتمادهم على ما يوصف بـ "حل غير مناسب لتحويل طريق سريع إلى ساحة انتظار للشاحنات".



وقال متحدث باسم وزارة النقل، إننا "نستثمر 32.5 مليون إسترليني (39 مليون دولار) لتحسين مرافق انتظار الشاحنات في أنحاء إنجلترا، ما سيسهم في تمكين السائقين من وضع خطط رحلاتهم وأماكن توقفهم بشكل أفضل".



كان المدير التنفيذي لميناء دوفر، دوج بانيستر، قد تحدث من قبل عن مخاوف من أن إجراءات التفتيش الجديدة بالبصمة الحيوية على الحدود قد تجبر المواطنين على الخروج من سياراتهم لإتمام هذه الإجراءات، وهو أمر قد يتسبب في تأخيرات كبيرة في ميناء كنت.