مصرع 15 شخصا وإصابة 26 آخرين في حرائق غابات الجزائر

لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 26 آخرون، بسبب حرائق الغابات التي اندلعت في الجزائر، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.

ونقلت صحيفة «الشروق» الجزائرية، اليوم الاثنين، عن الوزارة، بيانا أكدت فيه أنه خلال ليلة أمس تم تسجيل نشوب 97 حريقا مس الغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية، عبر 16 ولاية جزائرية.

وشهدت ولايات بجاية والبويرة وجيجل الحرائق الأوسع رقعة بفعل الرياح التي شهدتها هذه المناطق، حيث امتد بعضها إلى القرى المأهولة بالسكان، ما أسفر عن تسجيل 15 ضحية، و26 جريحا، فيما تم إجلاء 1500 مواطن سيما ببلدية فناية بدائرة القصر، وبلدية زبربر بدائرة الأخضرية.

وشارك 7500 عنصر من الحماية المدنية كما تم تخصيص 350 شاحنة من مختلف الأحجام فضلا عن الوسائل الجوية لإطفاء الحرائق مما سمح بالسيطرة على أغلبها، وتتواصل عمليات إخماد الحرائق حاليا بـ6 ولايات بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية جيجل وسكيكدة بتجنيد 13 رتل متنقل و3050 عنصرا، تم تعزيزها صباح اليوم بـ 12 رتلا متنقلا و1200 عنصر إضافي.

كما يستمر تسخير 12 وسيلة جوية للإطفاء على مستوى هذه الولايات الستة، من بينها الطائرات المروحية الخاصة بالاطفاء التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي، بما في ذلك طائرة الإطفاء ذات السعة الكبيرة.

من جهتها، طمأنت وزارة الداخلية سكان الولايات التي شهدت الحرائق، وأكدت الجاهزية المستمرة لمصالح الحماية المدنية حتى الإخماد النهائي للحرائق، داعية إلى التحلي بالحيطة وإتباع إرشادات السلامة وتجنب الاقتراب من المناطق التي تشهد الحرائق.