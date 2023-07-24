إصابة حارس اتحاد جدة بالرباط الصليبي

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أعلن نادي اتحاد جدة السعودي إصابة حارس مرماه عبد الله الجدعاني بقطع في الرباط الصليبي، وذلك خلال التدريبات في المعسكر المقام بالطائف.

وقال اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها حارس المرمى عبد الله الجدعاني إصابته بقطع في الرباط الصليبي".

ومن المقرر أن يخضع عبد الله الجدعاني لعملية جراحية، خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع الجهاز الطبي لاتحاد جدة.

جدير بالذكر أن اتحاد جدة يضم 3 حراس مرمى " مارسيلو جروهي وأسامة المرمش وعبد الله الجدعاني".

وتأتي إصابة حارس اتحاد جدة قبل أيام من مباراة العميد الأولى في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، حيث يواجه الترجي التونسي الخميس المقبل.

ويتواجد اتحاد جدة في المجموعة الأولى بالبطولة العربية والتي تضم أندية الترجي التونسي والشرطة العراقي إلى جانب الصفاقسي التونسي.