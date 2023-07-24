مقتل وإصابة عدة أشخاص في انهيار مبنى بالكاميرون

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قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 19 شخصا في مدينة دوالا، مركز الأعمال في الكاميرون، بعد انهيار مبنى مكون من أربعة طوابق يوم الأحد.

وذكر موقع "أفريكانيوز" أن سبب الانهيار لا يزال غير واضح، ولكن يبدو أن مبنى مرتفع انهار على مبنى اقل ارتفاعا.

وقال صموئيل إيفها ديبوا، حاكم المنطقة الساحلية إن منزلا يتألف من 4 طوابق إنهار وتم تسجيل 12 وفاة بينما بلغ عدد المصابين 19 شخصا.

وأضاف أن المصابين يتلقون حاليا العلاج في المستشفى.

ويعتقد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع مع قيام عمال الإنقاذ برفع باقي انقاض المبنيين السكنيين.