في خطوة غير معتادة، وصل رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان»، ورئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال، إلى الكنيست (البرلمان) لنقل تحذيرات الأجهزة الأمنية للسياسيين قبل التصويت على قانون مثير للجدل في إطار خطة التعديلات القضائية.

وقالت هيئة البث الرسمية، إن رئيس «أمان» اللواء أهارون حاليفا، ورئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي اللواء عوديد بسيوك، وصلا الكنيست في خطوة غير معتادة لإيصال تحذيرات من الأجهزة الأمنية إلى السياسيين.

وفي الأيام الأخيرة الماضية، أعلن مئات الطيارين والقياديين في سلاح الجو الإسرائيلي، التوقف عن أداء خدمة الاحتياط، على خلفية عزم الائتلاف الحكومي المضي قدما في خطة التعديلات القضائية، التي يقول معارضوها إنها ستقضي على الديمقراطية.

ومن المقرر أن يصوت الكنيست اليوم بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع «الحد من المعقولية»، الذي يحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في مراقبة القرارات الحكومية.

وفي 11 يوليو الجاري، أقر الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون «الحد من المعقولية»، ما دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع وإغلاق طرق رئيسية والتظاهر داخل مطار بن غوريون في تل أبيب، قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.