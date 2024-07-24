صفقة انتقال دي ليخت لـ مانشستر يونايتد مهددة بالفشل

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن آخر تطورات مفاوضات مانشستر يونايتد مع بايرن ميونخ لضم الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع البافاري في الصيف الحالي.

وشهدت الأيام الماضية مناقشات قوية بين الناديين لانتقال دي ليخت إلى صفوف المان يونايتد في ظل رغبة المدرب تين هاج بالظفر بخدماته.

وبحسب ما أكدته التقارير، فإن صفقة انتقال دي ليخت إلى مانشستر يونايتد في طريقها للفشل نتيجة الفجوة المالية بين طلبات بايرن ميونخ، وما قدمه النادي الإنجليزي.

وطلب البايرن الحصول على قيمة مالية قدرها 50 مليون يورو بجانب المكافآت المرتبطة بالأداء، في حين لم يتخطى عرض مانشستر يونايتد حاجز الـ40 مليون يورو.