نشطاء مناخ يلصقون أنفسهم على مدرج مطار كولونيا

ذكرت متحدثة باسم الشرطة الألمانية، صباح اليوم الأربعاء، أن خمسة نشطاء في مجال المناخ لصقوا أنفسهم على مدرج مطار كولونيا/بون، مما تسبب في عرقلة حركة المرور الجوي.

وقالت المتحدثة: "إننا نحاول إبعادهم ، لكن ربما يستغرق ذلك بعض الوقت".

وأضافت أنه تم توجيه اتهامات جنائية للمخالفين لقانون التجمع والتدخل الخطير في حركة الطيران والتعدي على ممتلكات الغير، مشيرة إلى أن التحقيق مازال جاريا لمعرفة كيفية وصول النشطاء إلى الموقع.

وكتبت مجموعة "الجيل الأخير" الاحتجاجية على منصة التواصل الاجتماعي، إكس أن العديد من نشطائها قطعوا سياجا ولصقوا أنفسهم على المدرج بالقرب من المدرجات.

وأضافت المجموعة أن هذا العمل جزء من حملة احتجاجية دولية، تدعو إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري على مراحل، بحلول عام 2030 .