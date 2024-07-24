استضافت "كايرو فيلم فاكتوري" الناقد السينمائي عصام زكريا، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في لقاء بعنوان "الطريق إلى المهرجانات العالمية".

حضر اللقاء مجموعة من صناع الأفلام والنقاد السينمائيين، وتناول كيف يمكن للأفلام المصرية والعربية أن تناقش قضايا محلية بلغة سينمائية تصل إلى جمهور عالمي ينتمي لثقافات مختلفة.

وقال مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن العالم صار أكثر انفتاحًا على التواصل مع ثقافات مختلفة من خلال السينما، وهي فرصة جيدة علينا استغلالها، مشيرًا إلى أن الجمهور العالمي قد يحتاج إلى بعض الوقت لتذوق واستيعاب الأفلام التي تنتمي لثقافة مختلفة في البداية، لكن مع الاعتياد والألفة تزول الحواجز شرط أن تحقق أفلامنا المعادلة الصعبة بين خصوصية المحلية والرؤية الإنسانية العالمية.

كما لفت إلى أنه على صناع الأفلام العمل على تقديم قصص تتناول واقعنا المحلي لكن بفكر ورؤية تتسم بالنزعة الإنسانية، التي تفتقدها الكثير من أفلامنا.

وأكد عصام زكريا أن أبرز ما يميز إنتاج الأديب نجيب محفوظ، هو أن عالمه الأدبي كان محليًا لكنه كان مفكر عالمي يتمتع بفلسفة إنسانية، وهي سمة ميزت أيضًا سينمائيين كبار مثل، المخرج المصري يوسف شاهين، والمخرج الياباني أكيرا كوروساوا.

وقال: "مهما كان موضوع الفيلم محليًا، فإن شخصياته جزء من الكوكب ومن التاريخ الإنساني، ومن المصير المحتوم للسلالة البشرية، أي أنهم يتشاركون مع الملايين من البشر حول العالم في الهم الإنساني، وفي الأحلام والتطلعات والتحديات"، وتابع، "فعندما نتناول حارة مصرية في فيلم بكل خصوصيتها فإنها يجب أن تكون وكأنها نموذج مصغر للكون بهمومه الإنسانية المشتركة في نفس الجوهر مهما اختلفت الثقافات".

وأوضح زكريا ضرورة أن يكون صانع الأفلام ملمًا بكل تفاصيل قصته وعالمها لأن التعمق في جوهر هذا العالم هو ما يصل بالحكاية إلى الجوهر الإنساني المشترك، وبالتالي تصل إلى جمهور ينتمي لمجتمع مختلف وثقافة مختلفة.

وأضاف، "التعمق في المحلية بأدق تفاصيلها هو ما يكسب الفيلم المصداقية، والفرادة، فالمشاهد يتطلع إلى أن يتعرف على عالم جديد مختلف، لكن الرؤية وأسلوب صياغة القصة يجب أن يكتسب نزعة إنسانية تمس كل الناس في كل مكان في العالم، فالتراث الإنساني المتمثل في الأساطير والحكايات الشعبية هو تراث مشترك بين المجتمعات والشعوب ليس بفضل النقل أو اللقاء المباشر، وإنما بفضل العقل الجمعي، فالعقل البشري واحد، ووظيفة الحكايات وتأثيرها على البشر واحد مهما اختلفت الحكايات لأن الجوهر الإنساني مشترك".

أدار اللقاء المخرجة ناهد نصر مؤسسة "كايرو فيلم فاكتوري" التي قالت إن الناقد عصام زكريا يعد من أهم النقاد السينمائيين في مصر والمنطقة العربية، موضحة أن إسهامه في رصد وتحليل إنتاج الأجيال الجديدة من صناع الأفلام بشكل خاص كان سباقًا ومؤثرًا ومتواصلًا منذ سنوات طويلة وحتى الآن.

ولفتت إلى أن أحد أهداف سلسلة اللقاءات الشهرية لكايرو فيلم فاكتوري التي تحظى بمشاركة صناع الأفلام من أجيال مختلفة هو مشاركة الرؤى والخبرات في صناعة الأفلام.



