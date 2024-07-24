وزير الدفاع الإسرائيلي يعارض تشكيل حكومة حرب تضم بن غفير

عارض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، تشكيل حكومة حرب تضم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «أعارض أي مفاوضات لضم بن غفير لكابينيت الحرب لأن ذلك سيتيح له تنفيذ مخططاته».

ونوه في تدوينته أن «وزير الأمن القومي المتطرف يحاول إشعال النار في الشرق الأوسط».

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر تشكيل حكومة حرب لا تضم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، رغم إعلان مسئولين في حزب بن غفير إحراز تقدم في المحادثات.

وقال مسئول في الائتلاف الحاكم، لإذاعة «كان»: «إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر عدم تشكيل مثل هذه الهيئة حتى لا يسبب إحراجا خلال الزيارة إلى واشنطن»، حيث من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة أمام الكونجرس في وقت لاحق اليوم.

وأفاد موقع «واي نت» أيضا بأن «رئيس حزب شاس أرييه درعي، استخدم حق النقض ضد إدراج بن غفير في قرارات الحرب، حتى على حساب ما يسمى بمشروع قانون الحاخامات الذي طرحه حزبه، والذي يقول بن غفير إنه سيعلقه حتى يسمح له نتنياهو بالدخول إلى المنتدى الرفيع المستوى لإدارة الحرب».