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أشاد أيمن حسين، قائد منتخب العراق، بزملائه بعد الفوز على أوكرانيا (1/2)، اليوم الأربعاء، في مستهل منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وصرح أيمن حسين، عبر قناة "بي إن سبورتس" عقب اللقاء: "لقد كانت مباراة صعبة، لكن اللاعبين كانوا رجالا، وقلبنا النتيجة لصالحنا".

وأضاف: "لقد أظهرنا شخصية البطل، وطموحنا هو التأهل للدور الثاني في الأولمبياد.. أبارك للجماهير العراقية التي ساندتنا من المدرجات، وأشكرهم على مساندتهم لنا".

وأتم قائد المنتخب العراقي تصريحاته، قائلا: "أهدي هذا الفوز للجماهير واللاعبين والجهاز الفني، ومسؤولي اتحاد الكرة والشعب العراقي".

ويستعد منتخب أسود الرافدين لمواجهة قوية ضد الأرجنتين، السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد خسر بسيناريو مثير (2/1) أمام المغرب، الذي سيواجه أوكرانيا في الجولة المقبلة.