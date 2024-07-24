مصطفى مدبولي: اتخذنا إجراءات تحسبا لأي هجمات سيبرانية أو عطل تقني كبير

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء اتخذ قرارات وإجراءات تحسبا لأي هجمات سيبرانية أو عطل تقني كبير كما حدث يوم الجمعة الماضية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الدولة تتعرض بشكل يومي لشائعات تهدف إلى إعطاء انطباع سلبي للمواطن.

وأشار إلى أن الحكومة تحرص على الرد على هذه الشائعات، بينها ما تردد عن استبعاد مصر من اجتماعات صندوق النقد الدولي خلال شهر يوليو.

ولفت إلى أن ترويج مثل هذه الشائعات يمكن أن يضر بالدولة، ويؤدي إلى تداعيات سلبية ، موضحا أنه تم التواصل مع الصندوق وتبين أن مصر مُدرجة في الاجتماعات.

وأشار إلى شائعة سقوط طائرة مصرية (وهو ما نفته وزارة الطيران المدني)، داعيا المصريين للانتباه بأن هناك أشخاصا متفرغين لإشاعة طاقة سلبية وإحباط في الدولة.