البنك المركزي التركي ينهي وديعة مع السعودية قيمتها 5 مليارات دولار

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أنهى البنك المركزي التركي، اليوم الأربعاء، صفقة وديعة بقيمة 5 مليارات دولار مع السعودية لتقليل الالتزامات الخارجية.

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء، عن المركزي التركي القول في بيان، إنه في نطاق إدارة الاحتياطيات تمت مراجعة عمليات شراء الودائع الدولية بهدف تقليل الالتزامات الخارجية.

وأضاف أنه بهذا السياق، تم الاتفاق الثنائي على إنهاء صفقة وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، كانت جرت مع الصندوق السعودي للتنمية العام الماضي.

وأشار البيان إلى أنه في الآونة الأخيرة جرى تحسن بنحو 7 مليارات دولار في الالتزامات الخارجية للبنك المركزي من خلال خفض أرصدة الودائع الدولية.