المحكمة الجنائية الدولية تؤجل إصدار مذكرتي اعتقال نتنياهو وجالانت لمنح فرصة لمزيد من الآراء القانونية

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قالت فضائية «الجزيرة» إن المحكمة الجنائية الدولية أجلت إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، لمنح فرصة لمزيد من الآراء القانونية.

وأضافت في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، أن «الخطوة جاءت بعد طلب أكثر من 60 دولة ومنظمة تأجيل صدور القرار لعرض اعتراضاتها بشأن طلب الاعتقال».

وأشارت إلى أن «المحكمة أمهلت الدول والجهات المعترضة حتى 6 أغسطس؛ لتسليم آرائها لمكتب المدعي العام».

وبحسب وكالة «رويترز»، منح القضاة الإذن إلى 18 دولة، منها الولايات المتحدة وألمانيا وجنوب إفريقيا و40 منظمة وفردا لتقديم مذكرات مكتوبة بحلول السادس من أغسطس.

ودعمت دول عدة تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الهادف لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسئولين إسرائيليين بتهمة ارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين على رأسها جنوب إفريقيا والبرازيل وإسبانيا وأيرلندا، بينما حظيت إسرائيل بدعم الولايات المتحدة وألمانيا والمجر في هذا الملف.

وحتى الآن لم يتحدد موعد نهائي للحُكم، لكن السماح بعشرات الحجج القانونية سيؤدي لإبطاء البت في هذه المسألة التي يتولاها ثلاثة قضاة.