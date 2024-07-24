الدفاع المدني في غزة: قوات الاحتلال تنسف وتدمر مربعات سكنية شرق خانيونس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الدفاع المدني في غزة، إن «قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف وتدمر مربعات سكنية ومباني، وسط بلدة بني سهيلا شرق خانيونس».

وبحسب وكالة «صفا» الفلسطينية، نوه الدفاع المدني أن قوات الاحتلال والكثير من الآليات لا زالت تتواجد لليوم الثالث على التوالي وسط بلدة بني سهيلا (دوار العلم - محيط مقبرة المدينة - شارع الشهداء - مدرسة الفرابي - صالة ليلة العمر الشهلات).

ونوه أن «القصف المدفعي لازال يستهدف الأطراف الشرقية لبلدة القرارة والسطر الغربي والسطر الشرقي»، مشيرًا إلى أن «الاحتلال يعمل على نسف المنازل وتدمير البنية التحتية».

وأضاف: «مناشدات كثيرة تصلنا من مواطنين محاصرين في بلدة بني سهيلا شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة يطالبون بإجلائهم من المنطقة ومنهم جرحى ومرضى».

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39090 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90147 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

واستشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الأربعاء، عقب قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة الجرن شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن خمسة شهداء ارتقوا وأصيب آخرون نتيجة قصف منزل في منطقة الجرن في جباليا، ونقلوا إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان.

واستهدف طيران الاحتلال المروحي حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وسط تحليق مكثف في سماء المنطقة.

وفي وسط القطاع، استهدف طيران الاحتلال الحربي مخيم البريج، كما أطلقت آلياته النار على شمال المخيم، ومنطقة وادي غزة وشمال شرق مخيم النصيرات، فيما أطلق الاحتلال طائرات مسيرة «كواد كابتر» في مناطق متفرقة من مخيم النصيرات وسط إصدارها لأصوات صراخ وبكاء.

وفي رفح، شنت طائرات الاحتلال غارة على المنطقة الشمالية من المدينة.



