الأسهم العالمية تشهد تحسناً في شهية المخاطرة بدعم مزيد من الاتفاقات

دفعت آمال انفراجة في المفاوضات التجارية الأمريكية، أسعار النفط إلى الارتفاع خلال تعاملات اليوم، مدعومة أيضاً بانخفاض غير متوقع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة، بينما انخفضت أسعار الذهب العالمية مع تراجع الإقبال على أصول الملاذ الآمن، في ظل انحسار التوترات التجارية وتراجع المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وشهدت أسواق المال العالمية تحسناً في شهية المخاطرة، بدعم من التقدّم المحرز في المحادثات التجارية، والتفاؤل بإمكانية التوصّل إلى مزيد من الاتفاقات.

وفي خطوة تشير إلى إحراز تقدم على صعيد الرسوم الجمركية، أبرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقاً تجارياً مع اليابان، يقضي بخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات، وإعفاء طوكيو من رسوم إضافية على سلع أخرى، مقابل حزمة استثمارات وقروض بقيمة 550 مليار دولار.

كما يقترب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من التوصّل إلى اتفاق تجاري مشابه، يشمل فرض رسوم بنسبة 15% على بعض السلع الأوروبية، مع إعفاء سلع أخرى، بحسب مسؤولين في المفوضية الأوروبية.

وعلى مستوى الأسعار، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.20%، لتصل إلى 69.30 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.40% لتسجّل 66.17 دولار للبرميل.

ويشمل الاتفاق خفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات، مع إعفاء طوكيو من رسوم إضافية مقابل حزمة استثمارات وقروض بقيمة 550 مليار دولار.

وعلى صعيد الإمدادات، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 3.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، لتصل إلى 419 مليون برميل، وهو انخفاض يفوق بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» والذين رجّحوا تراجعاً قدره 1.6 مليون برميل فقط.

وكان وزير الطاقة الأمريكي صرّح يوم الثلاثاء الماضي، بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على صادرات النفط الروسية، في إطار مساعيها لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

من جهته، وافق الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضي على حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد روسيا، شملت خفض سقف السعر المفروض على صادرات النفط الخام الروسي.

وعلى مستوى الذهب، تراجعت الأسعار في المعاملات الفورية بنسبة 0.70% إلى 3362 دولاراً للأونصة، وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.90% إلى 3425 دولاراً للأونصة.

وسارعت بروكسل وواشنطن في المحادثات خلال الأسابيع الماضية لتجنب حرب تجارية شاملة أشعلها وابل التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على شركائه في جميع أنحاء العالم.

وكان مفاوضو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق قبل أسبوعين، لكن ذلك تعثر بعد أن هدد الرئيس الأمريكي بروكسل بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على مُعظم السلع إذا لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك الموعد النهائي، ونفذ ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 30%، يُواصل الاتحاد الأوروبي إعداد تدابير مضادة لسيناريو عدم التوصل إلى اتفاق.

وستشمل هذه التدابير حزمة من الرسوم الجمركية على سلع أمريكية بقيمة 100 مليار يورو (118 مليار دولار)، بمعدلات تعادل تهديد ترمب بنسبة 30%. كما يناقش الاتحاد تفعيل آلية مكافحة الإكراه.